La Banda dell'Esercito in concerto a San Miniato: prenotazione obbligatoria

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato è lieta di presentare il “Concerto della Banda dell’Esercito”, che avrà luogo mercoledì 12 luglio 2023 alle ore 21:30 in piazza Duomo a San Miniato.

Un evento di livello nazionale e di alto valore storico e artistico. Nelle notti dell’estate sanminiatese, durante il luglio del grande teatro, arriva il concerto della Banda dell’Esercito che è il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata.

Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Antonio Guicciardini Salini che, in questi anni, ha dato nuovo impulso al rapporto tra la Fondazione e l’attività culturale sul territorio.

"Si tratta di una compagine di altissimo profilo, averla nella nostra San Miniato è un grande onore e un gesto di riconoscenza verso la nostra forza armata. - spiega il Presidente Guicciardini Salini - Quello italiano non è un esercito di guerra, ma di pace, di uomini che compiono eccezionali missioni umanitarie, che sono a fianco di paesi e di città colpite da terremoti e alluvioni. E’ un esercito che spala il fango e salva le vite. Non ci dimentichiamo quanto hanno fatto durante la pandemia".

Fondata nel 1964, la Banda dell’Esercito è formata da orchestrali, un archivista, un Maestro direttore e un Maestro vice direttore, tutti diplomati presso le più importanti Istituzioni Musicali italiane e reclutati tramite selettivo concorso nazionale. É attiva sia per i servizi istituzionali sia in un’intensa attività concertistica che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri (Francia, Olanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Austria, Egitto, Germania, nell’area balcanica e negli Stati Uniti d’America). Tra le varie attività di rilievo si annoverano la partecipazione alle Celebrazioni Nazionali Verdiane, alle “Feste Musicali” di Bologna, al Festival Internazionale delle Bande Militari di Modena.

Ha collaborato con solisti di fama mondiale quali Daniela Dessì, Placido Domingo, Steven Mead, Jacques Mauger, Katia Ricciarelli e Gianluca Terranova. La sua esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano, registrata nella versione più aderente alla partitura originale di Novaro, è stata scelta e inserita, tra i simboli della Repubblica, sul sito internet del Quirinale. Tuttavia il repertorio della Banda dell’Esercito spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine storiche che in brani dalla più viva attualità. Dal luglio 2019 è diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila.

La serata sarà presentata da Chiara Giannini e sarà aperta dai saluti del Presidente della Fondazione CRSM Antonio Guicciardini Salini.

L’ingresso sarà gratuito, ma visto l’altissimo numero di richieste e di interesse, non potendo superare la capienza massima della piazza secondo le normative vigenti sulla sicurezza, sarà necessaria la prenotazione entro lunedì 10 luglio. La prenotazione non dà diritto ad un posto specifico, ma dà accesso al concerto.

Per le prenotazioni telefonare al numero 0571-546790 interno 3 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30-12:30 e dalle 14:30-18.00) oppure scrivere all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it.