Pietro Cantini ancora all'Abc: "Dopo una stagione irripetibile, il salto di categoria"

Chiami gruppo, risponde Cantini. È divenuto un pilastro, letteralmente, sia dentro che fuori dal campo. Per l’ottava stagione consecutiva Pietro Cantini sarà chiamato a difendere il pitturato gialloblu portando centimetri e fisicità sotto le plance e tanto, tanto carisma nello spogliatoio. Idolo della Fossa Gialloblu, “Pie” rappresenta ormai uno dei collanti dell’Abc Solettificio Manetti, nonchè uno dei principali protagonisti della stagione che ha riportato Castelfiorentino in serie B. Difficile, quasi impossibile, immaginare un’Abc senza Cantini, e non a caso coach Walter Angiolini potrà contare ancora sulle sue doti tecniche e sulle sue qualità umane.

“L’emozione che abbiamo provato la scorsa stagione è un qualcosa di unico e irripetibile – afferma Pietro – ma adesso dobbiamo ripartire ed alzare l’asticella per dimostrare di meritarci il salto di categoria. Ci tengo in primis a ringraziare chi non sarà più con noi: Alberto Lazzeri, Gianni Cantagalli, Steve Tavarez, Alessio Cicilano e Matteo Geromin perchè sia in campo che fuori, nello spogliatoio, dalla panchina, dalla tribuna, durante la settimana, hanno sempre dato il loro fondamentale contributo creando un legame forte, che va ben oltre il parquet. Per quanto riguarda il prossimo campionato al momento è ancora un’incognita, la certezza sarà quella di ripartire da un gruppo collaudato all’interno del quale dovremo essere bravi ad amalgamare i nuovi che arriveranno. Un ultimo pensiero voglio rivolgerlo al pubblico di Castello, per ringraziarlo e per invitare i ragazzi del nostro settore giovanile e minibasket, le famiglie e tutti i tifosi ad una partecipazione sempre più attiva, come è successo in particolare nelle ultime gare della scorsa stagione. Perchè vedere le tribune piene a rappresentare i nostri colori ci dà una grandissima carica ed è davvero un’emozione indescrivibile”.

LA CARRIERA

Ala classe ’99, figlio d’arte come capitan Belli, nato e cresciuto con l’Abc cucita sul petto e dentro al cuore, in maglia gialloblu ha mosso i primi passi e da allora non ha mai abbandonato i colori della sua Castelfiorentino. Minibasket, settore giovanile, esordio in prima squadra, serie C e, oggi, serie B. Se c’è un simbolo, porta un nome e un cognome: Pietro Cantini.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa