Caldo, codice rosso domani e mercoledì a Firenze

Codice rosso domani e mercoledì a Firenze per l'ondata di calore che sta investendo la città. È quanto prevede l’ultimo aggiornamento dell'apposito bollettino del ministero della salute.

Da oggi (giornata da bollino arancione) fino a mercoledì si prevede una temperatura massima percepita di 38 gradi. Secondo gli esperti la situazione di disagio perdurerà presumibilmente per tutta la settimana.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione.

Alle 10.45 di oggi (ora solare) la temperatura massima ha raggiunto, alla stazione Firenze-Orto botanico, i 35 gradi.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del ministero della salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Il decalogo:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=5234&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto