Incidente in A1 tra Firenze nord e bivio Direttissima: code per 11 km

In A1 Milano-Napoli, tra Firenze nord e il bivio con la A1 Direttissima, in direzione di Bologna, si registrano 11 km di coda, con tendenza all'aumento, per un incidente tra due camion avvenuto alle 10.20 all'altezza del km 268.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su una sola corsia e, come detto, si registrano 11 km di coda in direzione Bologna.

In alternativa, come comunicato da Autostrade, ai soli veicoli leggeri diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, prendere la S.P. 08 "Militare Barberinese" per poi rientrare in autostrada a Barberino.