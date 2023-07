Mercantia, escape room e tanto altro negli eventi di questo weekend

L'estate rovente non fa mancare gli appuntamenti nel weekend. In Toscana questa settimana (dal 14 al 16 luglio) ci saranno tantissimi eventi all'aperto per chi vuole staccare la spina e magari godere anche del fresco serale nelle arene estive.

Certaldo. È cominciata Mercantia il 12 luglio e rimarrà nel borgo storico del Boccaccio fino a domenica 16. Tutte le sere il teatro di strada, gli spettacoli di musica, arte circense, burattini e molto altro animeranno tutta la città. Qui tutte le info per i biglietti e i parcheggi. Sul sito ufficiale il programma zona per zona.

Empoli. Due spettacoli teatrali all'aperto, al Largo della Resistenza e a Monterappoli il 13 luglio. Poi il Foody Festival all'area Green bar del Parco di Serravalle dal 13 al 16 luglio. Tutti gli altri eventi li trovate qui.

Fucecchio. Gran finale per il Reality Bites Festival, nell'area della contrada Massarella durante la Sagra della Zuppa. Ecco il programma dei concerti. Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Giovedì 13 luglio 2023

Serata Massigiana

CABARET E MUSICA DEI MASSIGIANI ALLO SBARAGLIO!

Venerdì 14 luglio 2023

KATE CLOVER

MAD ROLLERS

ANIMAUX FORMIDABLES

Sabato 15 luglio 2023

BEE BEE SEA

RAY DAYTONA & GOOGOOBOMBOS

Domenica 16 luglio 2023

LATO B - IL CANZONIERE DI LUCIO BATTISTI

Con LEO PARI (Thegiornalisti) - GIANLUCA DE RUBERTIS (Il Genio)

DARIO GCIFFO (Afterhours) - LINO GITTO (The Winstons)

NICOLAS ZULLO

Fiesole (Firenze). Una escape room nell'area archeologica di Fiesole. Sabato 15 luglio, dalle 18.00, due squadre si affronteranno in una corsa contro il tempo per sfuggire al risveglio di una terribile maledizione: tra antiche rovine e polverosi reperti dimenticati, tra enigmi da risolvere e prove da superare, i partecipanti saranno trasportati indietro nel tempo, in un mondo lontano, popolato da dèi adirati, animali feroci e antichi tesori. Qui tutte le info.

Villa Caruso Bellosguardo

Lastra a Signa. Gli amanti del buon bere e del buon vivere si danno appuntamento a Villa Caruso Bellosguardo il prossimo weekend: sabato 15 e domenica 16 luglio nella maestosa villa con giardino all’italiana a Lastra a Signa torna Caruso Wine&Food Summer Festival. Dalle 15 alle 23 degustazioni di vini, street food e golosità tutte da assaggiare, dj set al tramonto (Via Bellosguardo, 54 - 50055 Lastra a Signa (FI) – ingresso 15 euro compresi degustazione e assaggi – ore 15-23 - info e prenotazioni 055 212911 - info@firenzespettacolo.it - info@promowine.it - www.firenzespettacolo.it). La sesta edizione si apre con una cena anteprima, venerdì 14 luglio alle ore 20, in collaborazione con l’Osteria il Pratellino: il titolo della serata “Nessun dorma! a cena con Caruso”, evoca il Museo Enrico Caruso, dedicato al famoso tenore napoletano che fu proprietario della maestosa villa con giardino all’italiana, con vista mozzafiato, circondata dal parco monumentale. Circa 35 le aziende vinicole presenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.

Torre del Lago (Viareggio). Un Concerto gratuito con grandissime star del panorama lirico tra le quali Vittorio Grigolo, Fabio Sartori, Camilla Nylund, Afag Abasova ed Ambrogio Maestri, sotto la direzione del grande Daniel Oren. L’appuntamento è in programma domenica prossima, 16 luglio, con inizio alle 21,30 al Gran Teatro di Torre del Lago. Si tratterà di uno degli eventi principali promossi dal Comitato per le celebrazioni pucciniane nell’ambito del programma dedicato al Maestro, che si concluderà nel 2024. Insieme ai grandi nomi della lirica l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna. Il concerto sarà ad ingresso gratuito. In programma brani sinfonici da tutto il repertorio pucciniano. Arie celebri in grado di regalare emozioni ad un pubblico atteso numeroso.

Rapolano Terme (Siena). Dal 13 al 16 luglio, quattro giornate di musica live, arte e cultura al parco dell’Acqua a Rapolano Terme in provincia di Siena con il festival “TVSpenta dal vivo”.

Lari e Santa Luce (Pisa). Torna il festival musicale-artistico Collinarea. L'avvio giovedì 13 luglio. Tutte le info qui.

Volterra. A Volterra il 15 e 16 luglio l'artigianato artistico italiano sarà il protagonista di ARTour, la due-giorni di mostra-mercato organizzata dall'associazione di categoria pisana.L’appuntamento, infatti, è con 15 espositori del settore: dalla moda e relativi accessori ai gioielli, dai lavorati in legno e oro passando per la pelletteria, il ricamo e, ovviamente, il magnifico alabastro. Inaugurazione prevista in Piazza dei Priori per sabato 15 luglio alle ore 11 e, novità di questa edizione, apertura straordinaria in fascia serale fino alle ore 23 il giorno sabato 15 luglio.