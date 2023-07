Tutto pronto per la Festa dell’Unicorno a Vinci

Dal 21 al 23 luglio il centro storico di Vinci si prepara all’invasione di elfi, hobbit e creature fantastiche. Torna la 17esima edizione della Festa dell’Unicorno presentata in una conferenza stampa al Media Center Sassoli. Sono intervenuti il consigliere questore dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa Francesco Gazzetti, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l’assessore al turismo Paolo Frese, il direttore artistico della festa Daniele Vanni. La Festa dell’Unicorno è la manifestazione fantasy più grande d’Italia. All’interno del programma sono previsti oltre 100 eventi giornalieri che si dislocheranno nelle nove aree tematiche nel quale verrà diviso il centro storico.

Nel presentare l’iniziativa il consigliere Francesco Gazzetti ha sottolineato l’unicità di questa festa che si colloca in uno degli scenari naturali più suggestivi della nostra regione.

“La festa dell’Unicorno è uno degli eventi più importanti che si svolgono in Toscana – ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni - e trasforma completamente il borgo di Vinci in un luogo senza tempo e senza storia. Ogni anno aumentano gli spettacoli e una visita alla festa diventa un’occasione unica per visitare uno delle città delle più belle della Toscana. Invitiamo tutti i turisti e i nostri cittadini a partecipare a questa festa dal grande fascino.”

“Uno degli eventi più importanti che ospitiamo nella nostra città – ha detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia – che richiama decine di migliaia di visitatori e che riesce a coniugare la parte fantasy con un ritorno economico significativo. Stiamo registrando le presenze turistiche pre-covid e siamo quindi abbastanza soddisfatti, speriamo che le presenze turistiche continuino a crescere anche nei prossimi mesi. In questi giorni stiamo anche presentando anche una mostra con i disegni originali di Leonardo, che arrivano dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano, e quindi una visita alla nostra città può essere l’occasione per vedere delle opere uniche e immortali.”

“Vinci si appresta ad ospitare oltre 40 mila persone per una festa che assume – ha detto Daniele Vanni direttore artistico del Festival – il carattere nazionale e internazionale per la festa fantasy più grande d’Italia. All’interno del programma sono previsti oltre 100 eventi giornalieri che si dislocheranno nelle nove aree tematiche nel quale verrà diviso il centro storico e si attendono 400 espositori. Venerdì 21 luglio per l’apertura della manifestazione sarà data vita all’Armata dell’Unicorno una parata da record con oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. I giorni da segnare in agenda per la Festa dell'Unicorno 2023 sono il 21-22-23 luglio dalle ore 10.00 alle 24.00”

Per l’assessore al turismo del comune di Vinci Paolo Frese la Festa dell’Unicorno è un’occasione unica per vedere la nostra città in una luce diversa, con questa atmosfera fantasy che invade ogni angolo del borgo e riesce a dare vita a spettacoli e visioni indimenticabili.

La città di Vinci si appresta ad essere nuovamente invasa elfi, hobbit e creature fantastiche. La Festa dell’Unicorno 2023 scalda i motori e l'attesa per la manifestazione fantasy più grande d’Italia sta per essere ripagata con un programma ricco di novità. Tra gli spettacoli straordinari ritroveremo lo show realizzato con numerosi droni che illumineranno le notti di Vinci e daranno vita a storie fantastiche, sicuramente uno spettacolo di grande impatto visivo fiore all'occhiello della 17° edizione della manifestazione. Tra le novità la nuova collocazione centrale dell’area a tema Steampunk, la Valle del Vapore, con animazioni a tema, locomotive, kraken, veicoli mirabolanti e spettacoli ispirati al mondo a vapore. Le altre aree tematiche riguarderanno la fantascienza, i fumetti, l’horror, il medioevo, il fantasy, i pirati e l’oriente. Ogni area ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti. Il palco centrale dell’area Fumetti e Follie accoglierà i vari ospiti dell’evento tra cui il re delle sigle dei cartoni animati: Giorgio Vanni. Inoltre lo stesso palco ospiterà anche l’immancabile disfida delle Arti Magiche, simbolo della Festa dell’Unicorno e le attesissime Gare Cosplay. Tanti anche gli eventi e gli spazi in programma dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un’area Lego dedicata dove sarà possibile giocare liberamente con i famosi mattoncini di plastica colorata.

Il programma completo con tutti gli eventi è disponibile sul sito: www.festaunicorno.com

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa