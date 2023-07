Lo scultore non vedente Tagliaferri accoglie i visitatori nel laboratorio di Fivizzano

Simposio en plein air con lo scultore non vedente Felice Tagliaferri. I visitatori del piccolo borgo di Fivizzano (Ms) potranno vedere dal vivo, in presa diretta, come nascono le sue “sculture non viste” che prendono prima forma e poi vengono plasmate dalla sue mani. A Tenerano l’arte fa cadere le barriere e diventa un potente messaggio di inclusiva e libertà. L’appuntamento con “L’Arte nell’Arte”, questo il nome delle iniziative promosse dal Circuito Culturale Tenerano per la direzione artistica di Emma Castè che si terranno a Tenerano dal 30 luglio al 6 agosto 2023, è inserito nella programmazione del Simposio Lunense organizzato dal Comune di Fivizzano con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara. L’inaugurazione è in programma domenica 30 luglio alle ore 19.30.

Artista di fama internazionale, fondatore della prima scuola di arti plastiche diretta da un artista non vedente, Tagliaferri è il simbolo dell’arte accessibile. Ha partecipato a numerosi concorsi e mostre, simposi ed installazioni, collabora con i Musei Vaticani, il Museo Tattile Statale Omero, l’Accademia di Brera, l’Accademia di Roma, la Collezione Guggenheim di Venezia e l’Università di Dublino. Tra le sue opere più famose e discusse il Cristo RiVelato, rielaborazione della scultura di Giuseppe Sanmartino, la pietà Ribaltata ispirata alla Pietà di Michelangelo e la Sacra Famiglia con bambino fragile dove il bambino fragile è affetto da sindrome di Down. A dialogare con il mondo di luce di Felice Tagliaferri, ogni sera, ci saranno scrittori, studiosi ed artisti che si ritroveranno nella piazzetta del paese per parlare di barriere mentali e fisiche, accessibilità dell’arte e della cultura e dei progetti di inclusività della comunità di Tenerano. Ad aprire il ciclo di appuntamenti sarà, lunedì 31 luglio (ore 21.00) il rendez-vous con tutti gli artisti del Simposio Lunense per l’appendice “Tenerano incontra Fivizzano artisti a confronto". Tra gli ospiti degli incontri di Tenerano l’atleta paralimpico, Nicolo Codega insieme all’editore Nicola Marchetti (2 agosto), lo storico medievalista Mario Nobili (3 agosto) e gli artisti Pierangelo Massolo (1 agosto) e Nadia Nespoli (6 agosto) che esporranno insieme a Andrea Polenta alcuni dei loro progetti artistici nel cuore paese.

Spazio anche al teatro inclusivo con lo spettacolo itinerante della compagnia di danza integrata OLTR3 “Sogno di una notte di mezza estate” (6 agosto). Ed ancora percorsi di trekking senza barriere ed escursioni con la guida turistica ambientale Federica Cecchini, intrattenimento ed enogastronomia ma anche la valorizzazione di antiche ricorrenze e momenti di comunità a Tenerano.

Per informazioni vai alla pagina Facebook ufficiale “Arte nell’Arte”.