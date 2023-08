Imbarcazione in fiamme a Livorno

Paura su un'imbarcazione da diporto a motore in viaggio nelle acque livornesi, che ha preso fuoco ed è affondata a 15 miglia da Livorno. L'Avvisatore Marittimo ha informato che i diportisti risultano tutti in salvo, ma nonostante l’intervento delle motovedette della guardia costiera e gommoni e natanti dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, i danni causati dal rogo hanno provocato l'affondamento della nave. I diportisti sono stati fatti salire a bordo della zattera e sono in rientro a Marina di Pisa.