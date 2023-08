Scomparsa anziana di 89 anni a Empoli, ricerche in corso

Empoli in apprensione per la signora Rosa Zotti, scomparsa nelle scorse ore. La donna manca da casa da questa mattina, il figlio l'aveva sentita nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto. Le ricerche al momento sono in corso per mano delle forze dell'ordine, della polizia municipale dell'Unione e della protezione civile. L'appello con foto è stato rilanciato dalla sindaca Brenda Barnini, con l'appello a contattare il 112 nel caso in cui abbiano info utili per il ritrovamento.