Tratta del Palio di Siena, ecco i cavalli assegnati alle contrade

Si sono svolte questo pomeriggio le operazioni della Tratta per il Palio di Siena del 16 agosto 2023. Di seguito i cavalli assegnati alle Contrade partecipanti, comunicati in una nota dal comune di Siena.

Ciascuna descrizione è in ordine di Contrada - Cavallo - Descrizione - Sesso - Anni:

TORRE - Tabacco - sauro - C - 11

DRAGO - Vitzichesu - baio - C - 9

BRUCO - Zenis - baio - C - 8

PANTERA - Anda e Bola - baio - C - 7

OCA - Zio Frac - baio - C - 8

AQUILA - Viso d’angelo - baio - C - 9

ISTRICE - Antine Day - sauro - C - 7

TARTUCA - Schietta - baio - F - 12

CHIOCCIOLA - Reo confesso - baio - C - 13

GIRAFFA - Abbasantesa - baio - F - 7