Incendio nella notte a Montelupo, due mezzi parcheggiati in fiamme

Un incendio questa notte a Montelupo Fiorentino ha coinvolto più mezzi che si trovavano parcheggiati in strada. È successo intorno alle 2, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli per le operazioni di spegnimento. In particolare le fiamme hanno avvolto due furgoni che si trovavano in sosta in via dei Pozzi, nei pressi dell'omonimo parcheggio vicino al cavalcavia della Tosco Romagnola.

I vigili del fuoco, intervenuti con 2 automezzi e 7 unità, hanno domato l'incendio. Nessuna persona risulta essere coinvolta, mentre i cristalli di 5 auto parcheggiate nel solito luogo risultano essere stati danneggiati dall'evento.