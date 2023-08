Vandalizzata panchina rossa a Certaldo, il sindaco: "Non esiste ragazzata che giustifichi messaggio"

'La violenza sulle donne è giusta'. Ancora messaggi sbagliati per colpa dei soliti vandali. Stavolta siamo in via Matteotti a Certaldo dove una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne e al femminicidio, è stata danneggiata nelle scorse ore. Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, nel commentare la notizia, ha scritto su Facebook: "Non esiste nessuno scherzo o ragazzata che possa giustificare quell’aggettivo aggiunto su una panchina contro la violenza alle donne. È una cosa grave e conferma quanto sia fondamentale educare al rispetto e all’affettività".