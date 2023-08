Doppio traguardo per Sesa, 50 anni e 3 miliardi: "Sono le persone che fanno l'azienda"

Paolo Castellacci presidente e fondatore di Sesa e il Ceo Alessandro Fabbroni (foto gonews.it)

“Sono le persone che fanno l’azienda”. A dirlo è Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa S.p.A. che oggi, insieme allo Chief executive officer Alessandro Fabbroni, ha presentato presso la sede sociale a Empoli, il bilancio integrato di gruppo 2023 e illustrato i risultati conseguiti. Le persone in questo caso sono 4mila 717, numero dei dipendenti che solo quest’anno ha visto 760 nuove assunzioni legate al territorio, mentre l’azienda è un riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business che al 30 aprile 2023 ha tagliato il traguardo di circa 3 miliardi di ricavi. Dati, presentati all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, che per il gruppo proseguono sull’onda della crescita: “Il numero degli occupati è cresciuto di pari passo con quello dei ricavi - spiega il Ceo Fabbroni - in quattro anni sono raddoppiati e gli occupati sono moltiplicati per tre”. Al 2019 infatti i ricavi erano a quota 1,55 miliardi mentre le risorse umane erano 1900. Nata a Empoli ormai 50 anni fa, mezzo secolo festeggiato proprio in questo 2023, Sesa conta oltre 100 sedi operative in tutto il mondo e al Polo Tecnologico della città del vetro accoglie 1000 dipendenti. Analizzando ancora i numeri al primo quadrimestre, la Relazione Annuale Integrata Consolidata già resa pubblica nel luglio scorso, parla di ricavi e altri proventi consolidati per oltre 2.907,6 milioni (+21,7%) rispetto all’esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di 209,4 milioni (+24,9%) ed un Risultato Netto Adjusted di competenza del Gruppo pari a Eu 100,1 milioni (+21,1%).

Ancora in campo risorse umane, per il 98% a tempo indeterminato, sono state 70.000 le ore di formazione (+14% rispetto all’anno precedente) mentre il welfare aziendale si è ulteriormente rafforzato per un valore di interventi che sfiora gli 11 milioni di euro: nel programma per il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti ci sono borse di studio e libri scolastici o ancora, contributo alla natalità o baby sitting, pacchetto salute, rimborso asilo nido, contributi per autonomia abitativa e assistenza familiari, solo per citarne alcuni. “In occasione dei cinquant’anni abbiamo visto che negli ultimi 14 anni molte persone andate via avevano lavorato da noi dalla fine degli studi alla pensione. Una permanenza così lunga significa che abbiamo fatto bene, che queste persone si sono trovate bene - prosegue il presidente Castellacci - questo è sempre stato il primo pensiero, come dare una mano ai dipendenti che se si sentono aiutati e valorizzati fanno l’azienda”. Sul valore economico generato, pari a 383,9 milioni di euro (+21,9%) il valore distribuito agli stakeholder è pari a 309,1 milioni di cui 238,4 milioni di euro a beneficio delle risorse umane del gruppo: la remunerazione infatti, come evidenziato nel Bilancio integrato dell’azienda, costituisce oltre il 62% del valore economico generato complessivo. Sono invece 140 i milioni di investimenti nel 2023, di cui il 30% in infrastrutture e innovazione tecnologica e il 70% in acquisizioni societarie finalizzate a sviluppare le risorse umane e le competenze. Sempre al 30 aprile la remunerazione della Pubblica Amministrazione è pari a 39,3 milioni di euro: il 100% delle imposte, evidenziano ancora da Sesa S.p.A., sono corrisposte in area EMEA di cui il 98,8% in Italia e lo 0,8% in Germania.

Diversi i progetti aperti e i cantieri in corso per Sesa, che conta circa 40milioni di euro di investimenti sul territorio negli ultimi 10 anni. Quelli in progress, che ammontano a ulteriori 20 milioni di euro, sono la prevista espansione del polo in via Piovola a Empoli con la stima di altri 500 dipendenti: gli attuali 13mila metri quadrati diventeranno, secondo i piani, oltre 20mila mq di cui 7mila in corso di realizzazione dedicati soprattutto ad aule di formazione, uffici e logistica. E poi ancora Education Center sempre a Empoli, in partnership con i principali Vendor internazionali dell’IT per la formazione di laureati e diplomati di settore, attività formative con Asev e fondazione ITS Prodigy (di cui sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo anno di corsi) e l’accoglienza di aziende e start-up. Infine il capitolo ambiente, quello dedicato alle performance ESG, che vedono la contrazione del 10,3% delle emissioni pro-capite, l’incremento dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,30 milioni di kWh, +25% Y/Y) e la riduzione dei consumi di risorse naturali e rifiuti. A livello di governance il gruppo ha raggiunto la Certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022, l’estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il miglioramento del rating Ecovadis a livello Gold e del rating CDP a livello B, con la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2023).

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio d’esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, destinando l’Utile dell’esercizio pari ad Eu 21.437 migliaia (+24,7% Y/Y) per Euro 1.072 migliaia a riserva legale, per euro 4.870 migliaia a riserva straordinaria e per un importo massimo di Euro 15.495 migliaia a distribuzione di dividendo, pari ad Eu 1,0 per azione in crescita rispetto ad Eu 0,90 per azione dello scorso esercizio. L’importo complessivo a titolo di dividendo sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla record date, anche sulla base del piano di acquisto di azioni proprie della Società. Il dividendo verrà messo in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 20 settembre 2023, con stacco cedola in data 18 settembre e record date 19 settembre 2023.

L’Assemblea Ordinaria, nella stessa seduta, ha anche approvato:

- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti predisposta ai sensi di legge;

- il Piano di Stock Grant 2024-2026, nei termini già esposti con il comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2023 ed il Documento di Sintesi pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione “Investors Assemblee”;

- il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni ed a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 precedentemente approvato nel corso dell’Assemblea Ordinaria. L’autorizzazione riguarda l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di Eu 10 milioni.

L’Assemblea Straordinaria degli azionisti, nella stessa seduta ha inoltre deliberato (i) la possibilità di aumentare il capitale a titolo gratuito a servizio di piani di Stock Grant riservati a risorse umane del Gruppo con responsabilità strategiche a seguito della modifica dell’articolo 6 dello Statuto (ii) l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, anche in più tranche, per un importo di massimo nominali Euro 491.400, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, eventualmente azionabile a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 già approvato da parte dell’Assemblea Ordinaria ed a beneficio delle risorse umane con responsabilità strategiche dipendenti del gruppo Sesa.