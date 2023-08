Muore dopo una settimana d'agonia ciclista colpito da un'auto a Marginone

Non ce l'ha fatta Oscar Bertagni, una settimana dopo l'incidente ha perso la vita. L'uomo, pensionato di 76 anni, era a bordo della sua bici in via Mammianese sud a Marginone, nel comune di Altopascio. Il 21 agosto è stato colpito da un'auto, guidata da una giovane. La dinamica è ancora al vaglio della municipale ma per la giovane si parla già di indagini per omicidio stradale.

Bertagni è finito subito in ospedale in codice rosso a Cisanello ed è rimasto in bilico tra la vita e la morte per circa una settimana. Nelle ultime ore però è arrivata la ferale notizia: l'uomo non ce l'ha fatta. Ancora non è stata decisa la data dei funerali.