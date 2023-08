Incidente sulla tangenziale di Arezzo: morto un 73enne

Tragico incidente lungo la tangenziale di Arezzo, all'altezza dello svincolo verso la zona industriale di Pratacci: nello schianto, avvenuto verso le 14, un 73enne è morto e una donna aretina di 40 anni è rimasta ferita gravemente. A perdere la vita è stato Aldo Gnaldi, artigiano originario di Anghiari ma residente ad Arezzo, specializzato in impianti elettrici. L’uomo si trovava al volante della sua Fiat Punto, quando si è scontrato con la Volkwagen Golf guidata dalla 40enne aretina.

Il 73enne è stato trasportato in ospedale ad Arezzo dove, nonostante le cure, è morto poco dopo il ricovero; anche la donna è stata trasportata all’ospedale di Arezzo in codice rosso. L'incidente ha provocato la chiusura della tangenziale nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’impatto per permettere i rilievi e la ripulitura del fondo stradale, con ripercussioni pesanti sul traffico.