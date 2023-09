Domenica 10 Settembre al Labella di Montelupo Fiorentino si festeggia l’inizio dell’anno: nelle sale che hanno visto nascere Cecco e Cipo, Postino, Emma Nolde, Incubo, la scuola di musica è già una realtà consolidata. Con soli due anni di età, sono già tantissimi gli iscritti e tra i suoi allievi troviamo artisti come i BNKR44 e Ilaria Rastrelli (X Factor).

Dal 2021 le sale di Labella infatti ospitano i corsi individuali di canto e di strumento (pianoforte, chitarra, batteria, basso) e le lezioni di musica d’insieme, con insegnanti preparati e attivi nel panorama musicale, sia come performer che come tecnici audio.

Lo studio di registrazione era già agli onori della cronaca per l’intensa attività musicale avviata nel 2010, una vitalità artistica inusuale per l’Empolese, che come Livorno è diventato un avamposto della scena musicale giovanile italiana. Tra le finalità della scuola di musica infatti c’è anche quello di avviare i ragazzi al mondo della discografia e dell’attività live.

Ma la musica non è solo questo: come dicono i soci fondatori "l’insegnamento della musica è da intendersi prima di tutto come un arricchimento personale, ed è questo il motivo per cui tra i nostri allievi e i musicisti che frequentano le nostre sale ci sono bambini e ragazzi, ma anche mamme e nonni".

L’appuntamento con la musica al Labella School è in via del Lavoro, 1 a Montelupo Fiorentino, domenica 10 settembre dalle 16.30 alle 21. Durante l'Open Day sarà possibile suonare tutti gli strumenti e chiedere agli insegnanti di dimostrare le infinite possibilità di divertirsi e creare bellezza con la musica, sarà possibile iscriversi e/o iscrivere i propri figli, parlare con gli insegnanti e godersi il buffet messo a disposizione per l’evento.

Labella School

via del Lavoro, 1 - Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571.1656589

school@labellaschool.it

WhatsApp