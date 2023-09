Mancanze d'acqua su tutta Scandicci, "perdita occulta" secondo Publiacqua

Publiacqua informa che a causa di un guasto sulla rete avvenuto a fine mattinata di mercoledì 6 settemre 2023, si stanno verificando mancanze di acqua generalizzate nel territorio del comune Scandicci; i tecnici di Publiacqua stanno intervenendo per individuare la perdita, al momento non segnalata e quindi occulta. Non appena individuato il guasto i tecnici inizieranno l'intervento di riparazione.

Intanto, al fine di ridurre il disagio ai cittadini, nel corso del pomeriggio saranno posizionate tre autobotti: in piazza Togliatti, in piazza Cannicci (Bagnese), in largo Spontini (Casellina).

Fonte: Publiacqua