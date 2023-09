FI San Miniato: "Violenza di genere, amministrazione non pervenuta"

"Apprendiamo dagli organi di stampa che, purtroppo, anche nel nostro territorio si sono verificati episodi di violenza di genere che hanno portato ad 8 denunce nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di San Miniato".

Inizia così il comunicato di Michele Altini, capogruppo Forza Italia San Miniato.

"Si tratta di un dato estremamente preoccupante considerato il fatto che questi episodi sono accaduti soltanto nel terzo trimestre di quest’anno. In Italia nel 2023 si sono già tragicamente verificati 79 femminicidi e molti episodi di violenza sessuale confermando che il tema della violenza di genere è un tema che non può soltanto essere affrontato con le sole soluzioni di carattere penale o punitivo. Lo strumento educativo, della conoscenza, del confronto deve essere sempre posto al centro del dibattito in quanto è, e sarà sempre, l’arma più efficace per combattere in maniera determinante il fenomeno".

"Abbiamo sempre sostenuto che le Istituzioni hanno il dovere civico e morale di mettere in atto ogni strumento disponibile che contrasti il fenomeno della violenza di genere tant’è che l’argomento è stato oggetto di un capitolo specifico del programma elettorale che il Centrodestra presentò ai cittadini del Comune di San Miniato nel 2019. Nel capitolo si fa riferimento alle azioni secondo noi imprescindibili per il contrasto alla violenza di genere, fra i quali la creazione di eventi volti alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, il coinvolgimento delle scuole, dei luoghi di aggregazione, delle associazioni sportive e culturali del territorio".

"Purtroppo da parte dell’Amministrazione Comunale non c’è stata un’adeguata attività in questo senso; basti pensare che la mozione avente per oggetto 'Le politiche di Genere a favore delle donne vittime di violenza per il loro reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo', da noi proposta e successivamente integrata e sottoscritta anche dalle altre forze politiche e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, non solo è stata inviata alla Regione Toscana, quale destinatario degli impegni dopo 10 (dieci) mesi, ma la stessa è stata completamente disattesa dall’Amministrazione".

"Quello che qualifica ognuno di noi non è tanto quello che pensiamo, bensì quello che facciamo e anche su questo tema l’Amministrazione risulta non pervenuta".

