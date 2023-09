Anziana si allontana da casa e non torna, scattano le ricerche a San Miniato

Sono in corso le ricerche di una persona anziana scomparsa a San Miniato. Si tratta di una donna classe 1941, Alessandra Silvana, residente a Ponte a Egola. La donna si sarebbe allontanata ieri mattina, 9 settembre, intorno alle ore 9.30 dalla propria abitazione in via Contrada nuova.

La donna è alta 1,65 m, di corporatura molto esile. Indossa un paio di pantaloni variopinti. Non possiede cellulare soldi e documenti, che sono stati lasciati a casa. Il Comune di San Miniato, attraverso i suoi canali social, ha fatto un appello alla cittadinanza per supportare le ricerche della donna.

Chiunque abbia informazioni contatti i carabinieri di San Miniato al numero 0571 444400