Stamattina verso le 11, i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Signa, in via dei Renai, per la ricerca di una persona a bordo di una canoa, vista scomparire nelle acque del lago. Sul posto è stato inviato il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico per le ricerche sullo specchio d’acqua.

Le ricerche sono tuttora in corso.