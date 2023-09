Collega l'elettricità pubblica ad un appartamento vuoto: denunciato a Castelfiorentino

Controlli dei carabinieri nelle ultime ore nel territorio dell'Empolese Valdelsa. A Castelfiorentino i militari hanno notato un uomo alla stazione ferroviaria che ha tentato di sfuggire al controllo e di salire su un treno in partenza, ma è stato fermato. Identificato, si tratta di un 32enne nigeriano censurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso nel maggio scorso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze. Arrestato, è stato condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano dove dovrà scontare una pena detentiva di un 1 anno e 4 mesi per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Sempre durante i controlli a Castelfiorentino i militari hanno inoltre denunciato un 27enne per furto aggravato, invasione di terreni o edifici e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il giovane, di origine marocchina, è stato trovato in un appartamento al momento disabitato dove aveva anche manomesso il contatore dell'energia elettrica, staccato a suo tempo dai proprietari dell'immobile, collegandolo in maniera fraudolenta alla rete pubblica. La posizione del 27enne è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Poco distante, a Certaldo, i carabinieri hanno arrestato un 41enne libico, censurato, in Italia senza fissa dimora, richiedente protezione internazionale e destinatario di un ordine per la carcerazione emesso il 12 settembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze. L'uomo, più volte controllato e denunciato per intemperanze di cui si è reso protagonista a Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli, è stato condotto presso il carcere Sollicciano dovendo scontare una pena di 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale.