I 50 anni della Nuova Seir, la festa al Bellosguardo: "Per noi questa è solo una tappa"

Un viaggio cominciato nel 1973 e che oggi raggiunge i 50 anni. È quello della Nuova Seir di Santa Croce sull’Arno, azienda fondata da sette soci e che oggi conta oltre 70 dipendenti e un fatturato prossimo ai 10 milioni di euro. La Nuova Seir opera nel campo della realizzazione di impianti di depurazione e potabilizzazione.

I 50 anni sono stati festeggiati con una bella festa al Bellosguardo Golf Club di Vinci: “Sette uomini l’hanno fondata. Noi abbiamo preso la Nuova Seir a un certo punto e l’abbiamo portata fino a qui – ha detto Moana Bellagamba, presidente Cda Nuova Seir – facendola crescere, evolvere e facendola passare da realtà provinciale a realtà che opera a livello nazionale, dà lavoro a tante persone, si occupa di formazione ed è impegnata nel sociale. Ecco, noi siamo questo, abbiamo fatto un percorso e festeggiamo questo percorso”.

All’inizio la Nuova Seir era un’azienda di impianti elettrici e un’officina meccanica per le manutenzioni nel settore delle concerie poi ha saputo innovarsi, diversificare e crescere, fino a oggi fino a essere una società che ottiene appalti pubblici in tutta Italia per realizzare impianti di depurazione e non solo.

A celebrare questo compleanno sono intervenuti anche Paolo Buzzi dell’Unione Industriale Pisana e l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Santa Croce sull’Arno Daniele Bocciardi.

“È un’azienda che per noi rappresenta un’eccellenza – ha spiegato Buzzi -, lavora molto sulla formazione ed è una delle aziende su cui noi puntiamo per avere un tessuto industriale e produttivo competitivo a livello italiano”.

“È un’attività rilevante nel nostro Comune – ha chiarito l’assessore Bocciardi -, siamo orgogliosi che dalla nascita abbia la sede a Santa Croce sull’Arno”.

In attesa di nuove sfide e nuovi traguardi, una serata di festa per celebrare non un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza per la Nuova Seir: “Guardiamo sempre avanti, cerchiamo di essere predittivi, studiamo il mercato e ci adattiamo a ciò che chiede. Per noi questa è semplicemente una tappa” ha concluso Bellagamba.