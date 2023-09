Fingono guasto a bancomat e poi rubano 8mila euro: denunciati in tre

Una strategia ben orchestrata, quella messa in scena da due donne di 43 e 66 anni e un 45enne ai danni di una banca di Piombino, che avrebbe potuto fruttare quasi 8mila euro.

I tre si sarebbero recati presso un istituto di credito di Piombino e mentre una delle donne simulava un prelievo all'Atm, gli altri due complici si sarebbero appostati attendendo il momento favorevole. L'addetto alla cassa sarebbe stato chiamato per un presunto malfunzionamento dell'apparecchio bancomat, allontanandosi dalla propria postazione per aiutare la presunta cliente in difficoltà. In quel momento, uno dei ladri, gattonando sul pavimento avrebbe raggiunto la cassa e sottratto il contenuto, quasi 8mila euro.

I tre sono stati incastrati dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza dell’istituto di credito e dagli accertamenti sui movimenti dei tre prima e dopo il furto, i carabinieri di Piombino sono riusciti a individuarli e denunciarli per furto con destrezza.