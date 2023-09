Società gestite da prestanome per non pagare le tasse, carcere e domiciliari per 5 persone

Una persona in carcere e altre 4 ai domiciliari per bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In più sono stati sequestrati 3 immobili a Reggio Calabria per 750mila euro di balore e 106mila euro verso tre persone. L'operazione della guardia di finanza di Firenze è legata a numerose perquisizioni eseguite ieri nella città metropolitana di Firenze e nelle province di Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.

Il sistema di frodi gestito da una famiglia toscana era così strutturato: i principali indagati, tramite prestanome e consulenti commercialisti abusivi, intestavano società con gravi debiti a delle 'teste di legno', per evitare che i proprietari reali avessero conseguenze civili e penali, oltre al pagamento delle tasse. In alcuni casi le società rimanevano inattive e venivano svuotate dei beni principali, in altri venivano mantenute solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le altre società gestite.