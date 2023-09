Spari a Castelfiorentino, muore donna a Puppino

Una donna è morta dopo essere stata attinta da colpi di arma da fuoco questa sera a Castelfiorentino. Il fatto è avvenuto in via Galvani, nella zona di Puppino, poco prima delle 20. Il 118 ha inviato sul posto la Misericordia di Castelfiorentino, ma la donna purtroppo è morta prima del trasferimento in ospedale.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire e per questo sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Empoli, guidato dal comandante Daniele Riva.

Tra le ipotesi c'è quella del femminicidio, per mano del marito non più convivente, ma in queste prime ore non si escludono altri tipi di eventi accaduti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO