Muore dopo una rissa a Terranuova Bracciolini, proseguono le indagini

Continuano le indagini dei carabinieri sulla morte di Joel Ramirez Seipo, giovane di 38 anni dominicano deceduto dopo essere stato colpito con un oggetto tagliente alle prime ore di ieri mattina, a seguito di una rissa a Terranuova Bracciolini. Il 38enne che viveva nella vicina Montevarchi era conosciuto nel territorio, si era diplomato in una scuola del valdarnese, lavorava in una ditta di ponteggi e aveva giocato a basket. Aveva una figlia e un cane, con il quale usciva spesso nel centro della città per le passeggiate. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

L'uomo nella notte tra sabato e domenica aveva partecipato ad un concerto in un locale. Poi, all'alba, una lite sarebbe degenerata in rissa e qui sarebbe rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Proseguono senza sosta le indagini per individuare il responsabile dell'omicidio. I carabinieri hanno ascoltato testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.