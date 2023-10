Strappa catenina dal collo e scappa, accade a Empoli

'Attenzione pickpocket', gridava una Monica Poli, divenuta famosa per dare l'allarme e riprendere sui social le borseggiatrici di Venezia. Un fatto analogo è accaduto anche a Empoli, con una ripresa video pubblicata sui social dopo un furto di una catenina d'oro strappata dal collo della malcapitata. Il fatto sarebbe accaduto in via Cavour e l'inseguimento della vittima allo scippatore è avvenuto fino in piazza Matteotti. L'indiziato, si vede nel video, riesce a scappare e poi prosegue tranquillamente a camminare mettendosi un cappellino bianco. Le immagini della videosorveglianza hanno aiutato i poliziotti del commissariato di Empoli a ricostruire la vicenda in sede di denuncia. Nei gruppi Facebook dedicati a Empoli sono stati segnalati altri fatti simili ma non risultano al momento altre denunce pervenute alle forze dell'ordine.