Scegli Autoscuola Record Empoli: prendere la patente è più facile!

Prendere la patente per auto, moto e ciclomotori a tempo di 'Record' è possibile! Basta affidarsi alla competenza e alla professionalità trentennale dell'Autoscuola Record di Empoli.

Nata nel 1994 a Firenze, l'Autoscuola Record da 16 anni ha base a Empoli, inizialmente in via Fucini e poi nell'attuale sede della centralissima via Roma, 71, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

L'Autoscuola ti seguirà in tutti i tuoi percorsi. Sin dal 'patentino' per i ciclomotori (patente AM), ottenibile a partire dai 14 anni, passando per la patente B per le auto e le patenti A, A1 e A2 per le moto, troverai a Empoli tutto quello che serve.

Si parte dalla teoria, con corsi attivi dal lunedì al giovedì nell'ampia sala studio. Inoltre l'aula è dotata di 8 computer a disposizione per gli allievi che vorranno esercitarsi con i quiz in orario di ufficio. Al momento dell'iscrizione, Autoscuola Record fornirà un'app da scaricare su smartphone e tablet per potersi esercitare anche da casa.

Neppure la lingua è uno scoglio: alla reception troverai un'operatrice pronta ad accoglierti anche in lingua cinese.

Dalla teoria alla pratica. Autoscuola Record ha in dotazione due nuove Citroen C3 e una nuovissima Audi A3 cabrio con cambio automatico. Si tratta di auto, come già detto, nuove, protette e sicure secondo gli standard Euro NCAP (da 4 stelle in su). Le guide si effettuano tutti i giorni, mattina e pomeriggio, in orario di apertura.

Per chi invece la patente ce l'ha già ma è in scadenza, ogni settimana in via Roma è presente il medico per le visite oculistiche valide per il rinnovo. Infine è possibile fare le pratiche per la revisione della patente per azzeramento punti.

Cosa aspetti? Corri a informarti!

Autoscuola Record

Via Roma, 71 - Empoli

Tel 0571/526123

Cell 377/8827522