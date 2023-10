Emiliano Amerini non torna a casa da questa mattina, attivate le ricerche

C'è un altro caso di una persona di cui non si hanno più le tracce. Dopo Jonathan Incerpi a Monsummano, le attività di ricerca sono concentrate anche su Emiliano Amerini, un ragazzo di 22 anni che questa mattina è stato visto per l'ultima volta a Vaiano.

La prefettura di Prato ha così attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, chiamando all'opera le fporze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e strutture sanitarie locali.