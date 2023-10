Jonathan Incerpi non si trova da tre giorni

Jonathan Incerpi non si trova più. Il trentanovenne di Monsummano Terme è irraggiungibile da domenica 8 ottobre è uscito per andare a pranzo e non è più tornato.

Era partito da Cintolese, frazione della cittadina in provincia di Pistoia, sull'ora di pranzo e con la propria auto. Questa è stata ritrovata poche ore dopo l'uscita dell'uomo.

Jonathan è stato peraltro ripreso da una telecamera di una pizzeria di Chiesina Uzzanese domenica sera.

Nn ha con sé il cellulare, ma porta i documenti.

L'ultima volta che è stato visto, come riportato da "Chi l'ha visto?", indossava una maglietta bianca con scritte nere, pantaloncini di jeans e scarpe sportive nere con la suola bianca; ha un orecchino e potrebbe portare degli occhiali da vista.