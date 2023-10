Crolla il tetto di edificio abbandonato: muore 17enne a Calcinaia

Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio a Fornacette, frazione di Calcinaia, rimasto schiacciato nel crollo del tetto di un edificio abbandonato dove si trovava per giocare in compagnia degli amici. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, personale sanitario del 118 e Pegaso. La tragedia è avvenuta in via delle Case Bianche.

Il giovane era residente a Fornacette e si trovava nel casolare con altri sei amici, anche loro residenti nella frazione di Calcinaia.

Ancora al vaglio dei carabinieri le esatte dinamiche della tragedia, così come le motivazioni che hanno spinto i ragazzi a entrare nel rudere abbandonato.