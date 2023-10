In una zona boschiva del volterrano, in località Cozzano, un uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente di caccia. In base a quanto riportato dal persona del 118, sarebbe stato necessario un intervento massiccio dei sanitari.

Intervenuto sul posto un Pegaso da Pistoia e un'auto medica da Volterra data la prossimità geografica.

Giunti i sanitari dell'elisoccorso, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.