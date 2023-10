Sette feriti nell'incidente tra due auto nella notte a Marcignana

Sarebbe stato un banale incidente tra due auto, se non fosse che i feriti coinvolti sono 7. Ieri sera alle 23 in via Lucchese, ossia 'lo stradone per Marcignana', è accaduto l'incidente con l'intervento di 6 ambulanze. Il più giovane dei feriti ha 25 anni, gli altri sono tutti over 60. Tutti sono stati trasferiti in codice giallo. Per i rilievi e il traffico è stata contattata inizialmente la polizia stradale con sede a Empoli Centro. Per i mezzi di soccorso sono intervenuti tre ambulanze della Misericordia di Empoli, una delle Pubbliche assistenze, una della Misericordia di San Miniato Basso e una della Pubblica assistenza di Fucecchio. Intervenuta anche un'automedica.