Zerocalcare non andrà a Lucca Comics: "Patrocinio dell'ambasciata israeliana per me è un problema"

Il fumettista Zerocalcare non parteciperà a questa edizione 2023 del Lucca Comics & Games. Ad annunciarlo è l'artista questa mattina tramite social. Storica presenza della manifestazione che ogni anno si tiene a Lucca, Zerocalcare ha spiegato che "purtroppo il patrocinio dell'ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema. In questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo" prosegue il post, "per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire. Mi dispiace nei confronti della casa editrice, dei lettori e delle lettrici che hanno speso denaro per treni e alloggi magari per venire apposta, e anche per me stesso".