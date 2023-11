Chiusura temporanea della 429 nei comuni di Empoli e di Castelfiorentino

Con una specifica ordinanza l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze prevede la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla Sr 429, dalla rotatoria di Brusciana all'intersezione con via Molin Nuovo in corrispondenza della nuova rotatoria temporanea da realizzare, dalle ore 10 di venerdì 3 novembre 2023 fino alle 7 del 2 dicembre 2023, nel comune di Empoli. La chiusura si è rece necessaria per l'esecuzione del Piano di caratterizzazione commissionato dalla Regione Toscana in quel tratto del rilevato stradale.

Con un'altra ordinanza del 2 novembre si prevede invece la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sr 429 di Val d'Elsa, dalla rotatoria di Castelnuovo Val d'Elsa (nel comune di Castelfiorentino) alla rotatoria provvisoria di Molin Nuovo (nel comune di Empoli) dalle ore 22 del 3 novembre alle 7 del 7 novembre 2023. Il provvedimento si è reso necessario per eseguire le opere necessarie alla circolazione provvisoria.

Dal 3 novembre al 7 novembre la viabilità alternativa verrà garantita utilizzando l'attuale Sp 429. Dal 7 novembre al 2 dicembre la viabilità alternativa verrà garantita dalla esistente complanare della Sr 429.