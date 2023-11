Maltempo Empoli, il giorno dopo: trovato morto un 70enne, si cerca ancora una donna

Oggi, 3 novembre, la zona dell'Empolese fa i conti con i danni e con le questioni in sospeso lasciate dalla forte ondata di maltempo di ieri. Due le situazioni critiche al momento: Stabbia di Cerreto Guidi, con gravi smottamenti e energia elettrica assente per molte abitazioni, e Vinci, dove al momento sono scattate le ricerche di due persone che risultano disperse.

Le ricerche: trovato il corpo di un 70enne

Dopo ore di ricerche i sommozzatori ei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Antonio Madonia, 70 anni. L'uomo era disperso insieme alla moglie, di cui al momento non si hanno ancora notizie. L'auto della coppia, ritrovata tra i comuni di Lamporecchio e Vinci, è stata trascinata via dall'acqua del torrente Vincio. Il cadavere è stato ritrovato intorno alle ore 12 a circa 3 km dall'auto.

"A Vinci la situazione è drammatica, ci sono strade con tante frane e smottamenti. Risultano due persone disperse: abbiamo trovato la macchina, nei pressi di un torrente, ma non le persone". Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchia. "La protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando per capire cosa è successo e cercare di rintracciare queste persone", ha aggiunto.

Via Greppiano a Lamporecchio, al confine con Vinci

Sempre a Vinci è stata chiusa via San Pantaleo per gli allagamenti.

A Cerreto Guidi ci sono frane in varie parti del Comune come Corliano e Strognano. A Stabbia ci sono varie zone sott'acqua, con allagamenti in case e negozi. Alla scuola elementare di Bassa è stato allestito il Centro operativo comunale per rispondere alle richieste di soccorso.

Impegno dei volontari anche a Capraia e Limite, dove in via San Biagio molte frane hanno interrotto la viabilità. Un ponte pedonale su un rio che si riunisce sull'Arno è stato divelto dall'acqua.

(foto Vab Limite) (foto Vab Limite) (foto Vab Limite)

Acque Spa informa che a Vinci si registrano mancanze d’acqua nel capoluogo, Faltognano, Marcello e Santa Lucia. A Fucecchio mancanze d’acqua a Vedute e Balzello.

A Empoli rimane chiuso il sottopasso ferroviario di via Fabiani che porta a Ponzano-Cascine.

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

Per quanto riguarda la viabilità della Fi-Pi-Li, alle 8.30 non si registrano disagi.

A Fucecchio per la rimozione dei rifiuti alluvionati i numeri da contattare sono i seguenti: 0571 268702 - 704

I rifiuti alluvionati da buttare devono essere posizionati all'esterno dell'abitazione in un luogo che non intralci la viabilità.

Alia provvederà a ritirarli prima possibile.

Ricordiamo che le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Empoli, Montelupo, Cerreto, Capraia e Limite, Vinci e Fucecchio sono chiuse per la giornata di oggi. A Empoli è stata vietata l'attività all'aperto nei parchi e nei giardini pubblici, così come l'attività sportiva nei palazzetti del territorio.