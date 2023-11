Maltempo Empoli, il giorno dopo: 2 dispersi a Vinci e molte frane

Oggi, 3 novembre, la zona dell'Empolese fa i conti con i danni e con le questioni in sospeso lasciate dalla forte ondata di maltempo di ieri. Due le situazioni critiche al momento: Stabbia di Cerreto Guidi, con gravi smottamenti e energia elettrica assente per molte abitazioni, e Vinci, dove al momento ci sono due persone disperse.

"A Vinci la situazione è drammatica, ci sono strade con tante frane e smottamenti. Risultano due persone disperse: abbiamo trovato la macchina, nei pressi di un torrente, ma non le persone". Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchia. "La protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando per capire cosa è successo e cercare di rintracciare queste persone", ha aggiunto.

Sempre a Vinci è stata chiusa via San Pantaleo per gli allagamenti. A Cerreto Guidi ci sono frane in varie parti del Comune come Corliano e Strognano. A Stabbia ci sono varie zone sott'acqua, con allagamenti in case e negozi.

Impegno dei volontari anche a Capraia e Limite, dove in via San Biagio molte frane hanno interrotto la viabilità. Un ponte pedonale su un rio che si riunisce sull'Arno è stato divelto dall'acqua.

Per quanto riguarda la viabilità della Fi-Pi-Li, alle 8.30 non si registrano disagi.

Ricordiamo che le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Empoli, Montelupo, Cerreto, Capraia e Limite, Vinci e Fucecchio sono chiuse per la giornata di oggi. A Empoli è stata vietata l'attività all'aperto nei parchi e nei giardini pubblici, così come l'attività sportiva nei palazzetti del territorio.