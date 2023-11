Maltempo Toscana, salgono a 3 le vittime. Stato di emergenza regionale

Sono tre i morti per il maltempo in Toscana tra il 2 e il 3 novembre. Il primo è stato un 85enne rinvenuto a Bagnolo di Montemurlo che non era riuscito a lasciare la propria abitazione. La seconda vittima è un anziano ospite di una Rsa privata di Rosignano deceduto nel corso delle operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l'allagamento del piano terra della struttura, situata sulla provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all'edificio esondasse.

Come spiega il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, non è ancora chiaro se l'anziano sia deceduto in seguito a cause dirette all'allagamento, al momento dell'intervento dei vigili del fuoco al piano terra della residenza per anziani c'erano una ventina di centimetri d'acqua, oppure per cause naturali.

La terza vittima è una 84enne colpita da malore mentre stava spalando acqua nella sua casa a Montemurlo.

Il punto della situazione

Alle ore 1 il presidente della Regione Toscana ha fatto il punto della situazione sul maltempo in Toscana, per il quale è stato emanato lo stato di emergenza regionale. Qui il riassunto della giornata di giovedì.

A Carmignano l’esondazione del torrente Furba ha comportato a Seano un importante allagamento. Ad ora la situazione è leggermente migliorata.

A Montemurlo esondato torrente Bagnolo numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano.

A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. Aperta cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie.

Allagamento in vari reparti dell’Ospedale Santo Stefano di Prato in via di risoluzione.

Chiusa ancora Autostrada tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata.

Tra Vernio e Vaiano il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano.

A Campi Bisenzio vi è stata una rottura arginale della marina in zona villa Montalvo con tracimazione del Bisenzio al ponte della Rocca da entrambi i lati. In questo momento il livello del Bisenzio sta calando.

A Stabbia (Cerreto Guidi) e Campi Bisenzio ci sono zone difficilmente raggiungibili con zone ancora senza elettricità e connessione e ci sono squadre sul posto che stanno intervenendo.

A Empoli, in via Chiara, si segnala che la corrente elettrica è saltata in alcune abitazioni dalle 17.30 di ieri, con anziani in difficoltà

A Pistoia vari allagamenti nei comuni della provincia a causa di esondazioni di torrenti: Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese colpiti da allagamenti a causa degli affluenti dell’Ombrone. A Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme situazione di vari allagamenti. Frane sul San Baronto.

A Quarrata la situazione particolarmente più complessa dove parte del centro abitato è allagato, c’è una squadra che sta intervenendo.

A Calcinaia 30 famiglie evacuate, 6 famiglie a San Miniato. A Pontedera l’allagamento più importante che ha colpito anche l’accesso dell’ospedale di Pontedera. La situazione è in via di risoluzione.

Situazione di smottamento diffusi in tutta la provincia di Pisa con chiusura di strade provinciali e comunali. Aperto l’ingresso allo svincolo tra Pontedera e Ponsacco.

Allagamenti diffusi e frane anche nelle altre province, migliaia ancora le utenze senza corrente elettrica.

Tantissime squadre sul posto di operatori che stanno cercando di seguire ogni criticità con la massima attenzione.