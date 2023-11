Maltempo, Nardella in sopralluogo a Stabbia e Fucecchio per pianificare gli interventi

Il Sindaco metropolitano Dario Nardella ha visitato stamani Cerreto Guidi, accompagnato dai responsabili della Protezione civile, della Viabilità e della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze. Ha qui incontrato i rappresentanti istituzionali, col Sindaco Simona Rossetti, i Sindaci di Fucecchio Alessio Spinelli e di Montelupo Paolo Masetti, l'assessore alla Protezione civile del Comune di Empoli Massimo Marconcini e il vice sindaco Giuntini di Capraia e Limite, con i quali si è poi recato nella frazione di Stabbia, devastata dal maltempo. Nel coordinamento sono state prese in esame le priorità per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alla popolazione. Successivamente la delegazione si è recata a Fucecchio, dove si è verificata tra l'altro un'esondazione.

Iacopo Melio: "Nessun territorio sarà lasciato solo"

"Questa mattina Dario Nardella mi ha telefonato, dopo aver letto il mio post al riguardo, per dirmi che sarebbe andato a incontrare la popolazione di Stabbia (Cerreto Guidi) e le 15 persone volontarie che il Partito Democratico ha inviato su mio invito per aiutare le famiglie alluvionate", così il consigliere regionale Iacopo Melio, residente proprio a Cerreto Guidi.

"Ciascun territorio della Toscana non è stato e non sarà mai lasciato solo: le istituzioni regionali, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Colonna Mobile Regionale e Nazionale, il Sistema Sanitario, Forze dell’Ordine, il Servizio 112, Consorzi di Bonifica, gestori dei servizi idrici, rifiuti, trasporti e strade, ma anche centinaia di associazioni di volontariato… Stanno facendo un lavoro straordinario per risollevare il prima possibile la nostra Regione".

"Permettetemi nuovamente di ringraziare, oltre a tutte queste parti al lavoro, le oltre 6.000 persone che hanno risposto all’appello del PD e che, già in queste ore, sono sui territori colpiti a spalare e ripulire, distribuire materiale utile e dare una mano a chi ha più bisogno.

Un mio ultimo pensiero, di nuovo, va alle vittime e alle loro persone care, alle quali mando un abbraccio di cordoglio. Forza Toscana".