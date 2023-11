Alluvione Stabbia, espulsa tutta l'acqua. Controlli nelle scuole per la riapertura

Alluvione Empolese, le criticità rimangono ancora a Stabbia (Cerreto Guidi) dove giungono oggi aggiornamenti più confortanti. Innanzitutto, a Stabbia, grazie al lavoro incessante delle idrovore e di 30 squadre della Protezione civile, la complessa operazione di espulsione dell’acqua è stata completata. Dal Comune di Cerreto Guidi si fa sapere che sono in azione gli auto spurghi per procedere con la pulizia delle caditoie. E' stato sollecitato l’intervento di Alia per il ritiro degli ingombranti.

A partire dalle 15 di lunedì 6 novembre, il Centro operativo comunale viene trasferito dalla scuola alla Pubblica Assistenza in Via Francesca, 197 (tel.0571.586796), dove i cittadini possono ancora recarsi per esigenze legate all’alluvione

Sono in corso i sopralluoghi in tutte le scuole da parte dell’Ufficio tecnico del Comune per organizzare la ripresa dell’attività didattica nelle scuole del territorio comunale da Mercoledi 8 Novembre.

Si ricorda che per le comunicazioni legate alla richiesta danni, occorre attendere la pubblicazione ufficiale della modulistica e della documentazione che comparirà esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi.