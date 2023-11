Alluvione Toscana, ancora evacuazioni. L'emergenza ora è a Montale

Nonostante si continui a lavorare su Campi Bisenzio, Montemurlo, Prato e Stabbia (Cerreto Guidi), la situazione post-alluvione più difficile al momento è a Montale, come affermato dal presidente della Regione Eugenio Giani. Anche ieri il torrente Agna non si è fermato dopo la rottura di un argine e gli operatori continuano a lavorare. Il Genio Civile sta lavaorando per ripristinare l'argine, per cui il torrente tracimerà ancora per alcune ore.

A Campi Bisenzio le scuole rimarranno chiuse fino al 10 novembre compreso in base a una ordinanza del sindaco Andrea Tagliaferri, considerata la situazione di emergenza e le difficoltà nella normale circolazione di mezzi e persone nel comune. Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche degli asili nel territorio.

A Vaiano, nella frazione di Briglia, tre persone sono state fatte evacuare da una palazzina sulla ss325. La piena del bacino del rio Secco, affluente del Bisenzio, ha fatto danni negli scorsi giorni per cui è stata decisa l'evacuazione a livello precauzionale. Le due famiglie hanno trovato alloggio in un albergo di Prato.

Il punto delle autobotti di Publiacqua

Informiamo i cittadini dei comuni dove si sono registrati e si stanno problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo delle scorse ore sulla posizione delle autobotti sul territorio:

CARMIGNANO – capoluogo parcheggio via Bicchi; Seano pressi Coop via Chirico; Comeana parcheggio via Rossini; Bacchereto in Piazza Verdi;

VAIANO – Gamberame parcheggio Bar La Foresta, via Ombrone pressi parcheggio; La Briglia parcheggio via Fattori angolo via Cernitori; La Tignamica via Val di Bisenzio 169; La Cartaia via della Cartaia 3;

PRATO – 2 autobotti in via Bologna 326 zona Santa Lucia; via Taro pressi Fontanello in zona Chiesanuova; via Malaparte presso Fontanello in zona Galcetello; via Caduti senza Croce 2 presso parcheggio pattinodromo Maliseti; via Marradi parcheggio parco giochi; zona centro Piazza del Mercato Nuovo; zona Coiano via di Cantagallo 28 pressi cimitero; zona Galceti via Maria Curie 6; Figline parcheggio Tintori;

CANTAGALLO – Il Fabbro via Fosco Ciampi;

QUARRATA – Piazza Risorgimento capoluogo; via Bonaccorso da Montemagno pressi cimitero loc. Montemagno; via Vecchia Fiorentina presso Chiesa in loc. Catena; Lucciano parcheggio via della Gorga;

MONTEMURLO – via Milano 49 zona Oste.