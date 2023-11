Escursione all'Acquerino con il Geco Castelfiorentino

Domenica 12 novembre 2023 il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO Federazione Italiana Escursionismo di Castelfiorentino organizza un'escursione in uno dei territori della provincia montana di Pistoia in uno dei più suggestivi per la capacità di coniugare in piena armonia il suo verde straordinario e selvaggio con i beni culturali: la foresta dell'Acquerino.

Terra di frontiera nata come presidio Longobardo di fronte al “ limes” Bizantino ancora oggi caratterizzata come parte della Toscana che volge il suo sguardo verso la pianura emiliana. La diversità della montagna attraversata dalla Limentra carica di effetto particolare il fascino di questa terra. La storia umana ha lasciato sul territorio grandi testimonianze: la Badia a Taona e i suoi monaci guerrieri, il Castello e la Rocca di Sambuca, la perfettamente conservata Francigena, i misteriosi sassi scritti, chiese e oratori di montagna, e ancora molini, ponti e villaggi testimonianze di vita quotidiana e rurale montana che proiettano queste valli oltre i ricordi che ancora ci presentano un ambiente incontaminato ricco di vita e bellezza.

Per informazioni Gruppo GECO Castelfiorentino – Alessio Latini 339 15 61 203 alessiolatinigeco1@gmail.com

Fonte: Geco Castelfiorentino