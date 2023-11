Mostra del Tartufo, unico punto di partenza da San Miniato Basso. Nessun rincaro nel biglietto

Da quest’anno il servizio navetta con autobus che porta in centro storico nell’area della Mostra Mercato del Tartufo. Ne, sarà espletato in maniera diversa: per chi vuole salire nel borgo è necessario recarsi unicamente in via Guerrazzi (altezza Centro Sirio), unico punto da cui l’autobus partirà. Non ci saranno quindi più fermate intermedie nel percorso d’andata, mentre al ritorno il pullman farà una fermata intermedia sulla Tosco-Romagnola all’altezza di Case Nuove (soluzione pensata per chi sale di giorno a piedi dal percorso pedonale che arriva al parcheggio di Fonti alle Fate e di sera vuol tornare a casa senza fare il percorso inverso al buio).

Per quanto riguarda il sabato, le navette partiranno ogni 15 minuti dalle 10 alle 12, ogni 10 minuti dalle 12 alle 21 e ogni 15 minuti dalle 21 alle 23.30.

La domenica, invece, sarà così strutturata: dalle 10 alle 11 navette ogni 15 minuti, dalle 11 alle 20 ogni 5 minuti, dalle 20 alle 21 ogni 10 minuti e dalle 21 alle 23 ogni mezz’ora. Come sempre il bus giungerà in piazza Dante, l’ingresso dell’area della Mostra che conduce a tutte le varie zone.

La decisione di canalizzare le partenze in unico punto è figlia della volontà di snellire il traffico e affidarsi a una zona dove ci sono molti parcheggi asfaltati (a differenza di Fontevivo) per chi poi sale sul pullman.

Oltre a questo si evitano file di persone lungo il percorso (all’altezza delle fermate intermedie) e diventa più gestibile sia la salita che la discesa. Il servizio è realizzato in collaborazione con Autolinee Toscane.

Il biglietto sarà di 4 euro, comprensivo di salita e discesa per il ritorno all'auto. Il prezzo è lo stesso dello scorso anno.