Migliori pasticcerie d'Italia: Gambero Rosso ne premia due a Prato

Sono due le pasticcerie toscane nell'olimpo del Gambero Rosso. Entrambe si trovano a Prato ed è una bella notizia, un piccolo raggio di luce, in un momento in cui la capitale del tessile è ancora alle prese con i danni dell'alluvione.

Nella guida Pasticceri & Pasticcerie 2024 di Gambero Rosso sono due i locali pratesi. Sono 31 i locali che quest’anno ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, ben due in Toscana.

Con il punteggio complessivo di 92 c'è Nuovo Mondo, storica pasticceria di via Garibaldi in centro a Prato. Sempre a Prato, ma in via Lazzerini, ecco con un punteggio di 90 Luca Mannori.