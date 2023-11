Empoli sul tetto del mondo nel padel con Vittoria Giraldi: è bronzo per le Azzurrine

L'Italia sale sul tetto del mondo nel padel con la prima e storica medaglia di bronzo conquistata dalle "Azzurrine" nei FIP Juniors World Padel Championship, giocato in Paraguay. Una vittoria che porta in alto anche il nome di Empoli. Nell'impresa che si è conclusa contro la Svezia, la compagine italiana guidata da Sara Celata ha infatti visto giocare anche Vittoria Giraldi, giovane atleta empolese convocata nella selezione Under 14.

Dai campi del Padel Club Villanuova al risultato mondiale, per Giraldi quest'ultimo è un nuovo grande successo che si aggiunge a quelli già conquistati. Un traguardo che ha visto l'Italia classificarsi al terzo gradino del podio dopo Spagna e Argentina e che, con Vittoria Giraldi, segna la storia della disciplina sportiva anche in Toscana.