Imprenditore rapinato a Castelfiorentino, aggredito in strada e sotto casa

Fermato all'improvviso in strada, aggredito e rapinato. Poche ore dopo ha anche trovato il suo furgone da lavoro vandalizzato. La vittima è un imprenditore di Castelfiorentino, titolare di una ditta di trasporti e i fatti, che risalgono a qualche giorno fa, sono riportati oggi dal quotidiano La Nazione.

L'uomo, che si trovava sulla sua auto in compagnia di un amico, è stato fermato secondo i suoi racconti in via XX Settembre da un gruppo di giovani, circa dieci dei quali la metà con coltelli in mano. È qui che va in scena la rapina, l'uomo sceso dall'auto sarebbe stato aggredito e nel tentativo di fuggire via sarebbe stato nuovamente bloccato, mentre con un piede di porco è stato infranto un vetro e uno specchietto della sua auto. I malviventi, che sarebbero stati in cerca di soldi, sono riusciti a strappargli di dosso una catenina d'oro e un orologio. Chiamati i soccorsi e i carabinieri da una conoscente della vittima, l'uomo in ospedale ha ricevuto cinque giorni di prognosi.

Ma, riporta ancora il quotidiano, dopo poche ore l'imprenditore si sarebbe ritrovato la banda sotto casa, che lo aspettava con tanto di bottiglie di vetro. Riuscito a rifugiarsi nel palazzo, la mattina successiva ha trovato il suo furgone con vetri rotti e uno specchietto danneggiato. Sporta denuncia, l'uomo ha riferito che anche l'auto di un suo amico e il vetro di un suo vicino sono stati fatti andare in frantumi. E adesso, nella paura, viene chiesta giustizia e che sia dato un volto ai responsabili.