Referendum sulla fusione tra Peccioli e Lajatico, l'aggiornamento di affluenze e risultati

I Comuni di Peccioli e Lajatico oggi e domani, domenica 10 e lunedì 11 dicembre 2023, sono chiamati al voto per il referendum regionale consultivo sull'istituzione del Comune di Alta Valdera. Dalle 8 di questa mattina i cittadini pecciolesi e lajatichesi hanno iniziato a recarsi nelle 7 sezioni, distribuite sui due territori, per esprimersi sulla fusione dei due Comuni.

Oggi sarà possibile votare fino alle 22.00, domani dalle 8 all 15.00. Qui il dettaglio della proposta di fusione tra Peccioli e Lajatico.

Affluenze, dati in aggiornamento

Il quesito referendario pone ai cittadini di Peccioli e Lajatico la seguente domanda: "Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Alta Valdera, per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli, di cui alla proposta di legge n. 215 (Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei comuni di Lajatico e Peccioli)?" con le opzioni di risposta Sì o No.

Affluenze 10 dicembre 2023, nelle 7 sezioni di Peccioli e Lajatico

Ore 12: a Peccioli affluenza del 6.87%, a Lajatico del 19,72%.