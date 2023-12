Bilancio Toscana, pronto aumento dell'Irpef per far quadrare i conti. Italia Viva non vuole votarlo

La giunta regionale toscana sta decidendo di aumentare l'addizionale Irpef per far quadrare il bilancio della sanità visto che mancano 400 milioni di euro verso gli imprenditori dei dispositivi medici. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato oggi prima dell'inizio dei lavori in Consiglio, che quest'oggi dovrà approvare il bilancio, l'aumento della tassazione che "non tocca i redditi sotto i 28mila euro".

Nel pomeriggio l'alleato di governo Italia Viva ha indetto una conferenza stampa per annunciare che "non siamo disponibili a votare nessun aumento di tassazione tanto meno l'incremento dell'addizionale Irpef che riteniamo sia iniqua, non necessaria e non condivisa", come afferma il capogruppo e vice presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Italia Viva esprime la vice presidente Stefania Saccardi nella giunta regionale.

I commenti

Il Pd: "Meloni contro la Toscana"

“Il regalo di Natale che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ci fa è una nuova tassa. A differenza di quanto concesso dal Ministro Speranza, il Governo Meloni non permetterà alla Regione Toscana di iscrivere in bilancio i crediti che ha verso le imprese del settore medico. Dal cosiddetto Payback alla Toscana spetterebbero ben 420 milioni corrispondenti a due annualità. Dalla finanziaria che ieri ha avuto il via libera della commissione Bilancio al Senato è chiaro a tutti come la Regione non vedrà un solo centesimo di quanto le spettava in base ad una legge dello Stato.

A ciò si aggiunge il fatto che, a differenza di quanto avevamo richiesto, le risorse che il Governo ha scelto di destinare al Fondo Sanitario nazionale sono del tutto insufficienti per far fronte all’inflazione, ai costi energetici e alle necessità di un sistema sanitario che ha affrontato la prova della pandemia.

Per far quadrare il bilancio della sanità, è perciò necessaria la revisione dell’addizionale Irpef regionale, una tantum, da rivedere a dicembre dell'anno prossimo. Una manovra che non andrà a intaccare tutti i redditi inferiori ai 28.000 euro che rappresentano il 72,8% dei contribuenti toscani. L’introduzione di questa misura eviterà il piano di rientro che sarebbe una tragedia per la sanità toscana, perché comporterebbe l’innalzamento massimo di Irap e Irpef, il blocco delle assunzioni per il personale sanitario per un anno e mezzo, la cancellazione di tutti gli extra-lea, ovvero quelle attività, prestazioni e servizi che la Regione eroga in più ai livelli minimi nazionali, e il taglio a strutture sanitarie territoriali e servizi”.