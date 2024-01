Controlli durante le feste nell'Empolese: fermati due ricercati, due ragazzi segnalati per droga

In concomitanza con la settimana delle festività natalizie e di fine anno, i Carabinieri di Empoli hanno deciso di intensificare i servizi di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di microcriminalità, nel corso dei quali un italiano di 26 anni è stato tratto in arresto perché gravato da ordine di carcerazione, dovendo scontare la pena definitiva di 2 anni e 20 giorni per reati commessi in altra regione nel 2019;

un italiano 66enne è stato tratto in arresto dalla Stazione di Castelfiorentino perché gravato da ordine di carcerazione, dovendo scontare la pena definitiva di 3 anni e 13 giorni per il reato di spaccio di stupefacenti commesso a Castelfiorentino nel 2022.

I militari di Castelfiorentino hanno, inoltre, segnalato alla prefettura di Firenze, quali assuntori di stupefacenti, 2 ventenni trovati in possesso rispettivamente di 3 grammi di hashish e 3,5 grammi di marijuana. Ad uno dei due, alla guida di un veicolo a motore, è stata ritirata la patente di guida per giorni 30.