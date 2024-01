Pulmino si ribalta tra Piemonte e Liguria, muore 21enne toscano

In un drammatico incidente tra Liguria e Piemonte è morto un giovane originario della Toscana. Non sono state ancora rese note le generalità, ma si sa che è un toscano di ventun anni.

L'incidente è avvenuto in A7 direzione Milano, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Per cause ancora da chiarire si sarebbe ribaltato un pulmino con a bordo cinque persone. Due dei feriti sono gravi.

Un passeggero è stato portato in codice rosso dall'elisoccorso piemontese al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino mentre una ragazza è stata trasportata a Novi Ligure. Un altro è stato trasferito al San Martino di Genova con l'elicottero partito dal capoluogo ligure. Anche un secondo ferito trasportato al San Martino. Un 21enne, come detto, non ce l'ha fatta.